Giudici esterni della 17esima puntata per il canto Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt, mentre Nancy Berti per il ballo

Tgcom24

Sul ballo di Dustin, Nancy Berti: “Eccellente” Apre le danze Giovanni, segue il canto di Mida e il ballo di Nicholas. “La vita e la carriera del ballerino è lunga e dura, lavora, lavora, lavora” è il consiglio della Berti. Si esibisce la cantautrice Sara, Rocco Hunt suggerisce: “Avrei gradito un pizzico di pathos in più”. E’ la volta di Dustin e viene mandata in onda una sequenza di scambi tra il ballerino e la Celentano: “Se non impari l’italiano, guai” inveisce lei. Nancy: “Eccellente, nella fluidità dei tuoi movimenti si percepisce la musica”. “E’ un bel maschione, me la sono goduta” commenta Elettra. Ritorna la musica con Nahaze, Alex Britti: “Dovresti farla più maleducata”, Zerbi aggiunge: “Sembrava una scimmiottatura, non sei in grado di interpretare un pezzo che ha una storia, sembravi un lottatore di sumo… Non hai ancora l’esperienza”. “E’ una ragazza intelligente, con esperienza… se tu non l’hai capita, è un problema tuo” risponde la Pettinelli al collega.



Disco d’oro per Holden Balla Marisol, Nancy Berti: “Sei riuscita a mettere insieme la tua tecnica e l’emozione, ne risulta un’interpretazione intensa”. Canta Holden e la Lamborghini si emoziona: “Un artista non è solo voce, tu hai un non so cosa che non mi ha fatto togliere gli occhi di dosso, sei magnetico, anche se sembri quasi disinteressato”. Inizia una sorta di caccia al tesoro organizzata da Maria De Filippi per Holden e alla fine girando per lo studio trova la sua sorpresa in una scatola rossa: il disco d’oro.

Martina canta e il pubblico è in delirio Si ritorna alla danza con Simone, Nancy: “Ti ho trovato ancora scolastico... per uscire dall’anonimato devi trovare un po’ più di carattere”. Canta Petit e Alex Britti: “Hai un timbro riconoscibile, ti ho dato un voto altissimo”. Sul ballo di Lucia la Berti è durissima: “E’ stata solo un’esecuzione, devi tirare fuori il carattere per fare un salto di qualità”. Canta Ayle e Britti non è soddisfatto: “Somigli a tanti, vorrei che tu spiccassi di più”. “Sento il bisogno di più espressività e più convinzione” aggiunge Zerbi. Continuano le danze con Sofia e il giudice esterno la definisce “pazzesca”. Sulla performance musicale di Kia, Elettra non ha dubbi: “E’ stata bravissima, ti trovo anche molto sexy”. Balla Kumo, “Sii più sfacciato, non c’è bisogno del freno a mano” suggerisce Nancy. Del canto di Malia Rocco Hunt dice: “Allena il fiato nel rap”. Poi tocca a Martina e scatta l’entusiasmo del pubblico. Canta Lil Jolie, Maria De Filippi saluta i giudici.

La classifica del ballo

1. Dustin

2. Marisol

3. Sofia

4. Kumo

5. Giovanni

6. Nicholas

7. Simone

8. Lucia

Lucia, classificata ultima nel ballo, ci rimane molto male e finisce in lacrime: “Potevo fare di più”. Maria De Filippi le fa improvvisare un ballo sulle note della sua canzone preferita. Emoziona e Lorella Cuccarini non trattiene le lacrime.



La classifica di canto

1. Martina

2. Holden

3. Mida

4. Petit

5. Kia

6. Lil Jolie

7. Sarah

8. Ayle

9. Nahaze

10. Malia

Malia: “Ho sbagliato a livello di fiati, devo trovare la mia quadra, devo dimostrare che c’è un motivo se sono qui”.