"Amici 2023", Can Yaman ospite e Malgioglio bendato prova a indovinare chi è: "Non ho mai toccato muscoli così"

Ospite del sesto serale di "Amici 2023", Can Yaman, impegnato con la seconda stagione della serie "Viola come il mare", già visibile su Mediaset Infinity e in onda su Canale 5 dal 3 maggio, fa il suo ingresso in studio mentre Cristiano Malgioglio è al centro bendato, da Giuseppe Giofrè, su ordine della padrona di casa. Maria De Filippi prova a far indovinare al giudice chi è l'ospite misterioso, facendoglielo toccare.

"C’è una persona accanto a te Cristiano, puoi iniziare a sentire il suo profumo se vuoi. Com'è? Ti piace?", dice Maria De Filippi. "Beh mica male", risponde Malgioglio. "Posso portarlo a casa? Posso toccare ovunque a questo punto", scherza Malgioglio. E poi ancora: "Non ho mai toccato muscoli così, non dirmi che è Channing Tatum che svengo. È tanta roba. Ma è così bono?", chiede al pubblico presente in studio. Yaman inizia a parlare in turco e Maglioglio riconosce la lingua. Tolta la benda, lo abbraccia: "Maria, me lo posso portare a casa? Io ho una love story in Turchia".