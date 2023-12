Tgcom24

Simone, allievo di Emmanuel Lo, è infatti scoppiato in lacrime in giardino con Nicholas: "Forse non hai capito che ho toccato il fondo... Ho cercato di nuotare abbastanza". Dal canto suo Nicholas cerca di rincuorarlo: "Questo è un momento no e ci sta, stai toccando il fondo, ma non puoi farti sotterrare da questa roba. Si tratta di prendere consapevolezza? Di cosa? Che non puoi fare questo lavoro?".

Simone però ribadisce che è stanco: "Non c'è tempo per capire se riuscirò...". Anche Holden gli ricorda che dopo le lacrime deve rimettersi al lavoro: "Stai dicendo delle parole adesso, ma domani non le penserai già più". "Ho un mix di troppe cose insieme, è da tanto che non mi sfogavo", conclude Simone.