La fuga durante la puntata di "Amici" Non è la prima volta che Ayle mostra insofferenza per le regole e il lavoro della scuola di "Amici 2023". In passato è stato infatti sanzionato per non essersi presentato in orario alle lezioni o averle addirittura saltate. L'amico Holden gli aveva consigliato di cambiare atteggiamento e il ragazzo aveva cercato di farlo, ma pare non esserci riuscito. L'ultimo colpo di testa è avvenuto in puntata, quando l'esibizione dell'inedito "Il mio nome" è stata in parte rovinata da alcuni problemi tecnici. Il ragazzo (dopo aver scoperto di essere arrivato penultimo) ha lasciato lo studio arrabbiato e Maria De Filippi ha chiesto ovviamente spiegazioni. "Voleva sapere se avevamo sbagliato noi o lui", ha spiegato la vocal coach. "Ha sbagliato lui perché la vocalità e il tune erano giusti. Probabilmente si è confuso, era molto emozionato".

Ayle: "L'ennesima sconfitta inutile" Dopo la puntata Ayle ha chiesto di parlare con la sua insegnante Anna Pettinelli: "Devo dirti una cosa importante, penso che qui ci sia un percorso unico che non è per tutti. E' stata l'ennesima sconfitta inutile e immeritata. Voglio fare la mia musica, apprezzata da qualcuno". L''insegnante, dopo avergli consigliato di calmarsi, lo fa riflettere su quello che vuole davvero fare: "Pensi che uscendo fuori stai meglio, che sono tutte rose e fiori? Che quello che questa scuola ti dà lo trovi anche da altre parti? Oggi è stata una disavventura. La competizione, che qui dentro può essere una classifica, fuori è il lavoro. Se non sei pronto adesso, vai fuori a fare che?".