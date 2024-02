"Quando sono andato via ho iniziato a riflettere sul fatto che, come dicevi tu, non posso arrivare a tutti. Ho letto i messaggi di tante persone che mi vogliono bene e mi apprezzano. A volte a vent'anni si perdono dei treni importantissimi e non voglio essere tra quelli che l'hanno perso", spiega il ragazzo. "La cosa che mi sbloccherà sarà portare a termine una cosa, con le unghie e con i denti. Se riesco ad arrivare alla fine, al momento in cui qualcuno mi dice che il mio percorso è finito, lì allora ho vinto. Ho fatto una str**a, ho fatto vincere la mia parte che vuole rovinare tutto. Invece io ci tengo a stare qui".

Anna Pettinelli: "E' l'ultima chance che ti dò"

Il ragazzo pare quindi aver superato i suoi conflitti interiori, mentre per la sua insegnante iniziano proprio adesso: "E' l'ultima chance che ti dò. Ridarti la maglia è un'enorme responsabilità, perché mi prendo in parte la responsabilità di quello che farai. Mi devi dare una dimostrazione di enorme fermezza da adesso in poi. Non saranno ammesse assenze alle lezioni. Devi essere un orologio come non lo sei mai stato. Se io non vedo un reale cambiamento io la maglia non te la do".