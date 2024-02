"Amici 2023", dopo l'uscita di Ayle i professori contrari al suo rientro

Tgcom24

Amici 23: l'opinione degli allievi sul cantante Ayle Dopo la richiesta avanzata da Ayle, la produzione di Amici ha voluto conoscere il parere dei suoi compagni. In forma anonima, i ragazzi hanno votato se riammetterlo o meno nella scuola. Maria De Filippi ha chiarito subito che l'esito del sondaggio è solo informativo e non sarà un verdetto definitivo per il suo rientro. La bilancia pende a favore del sì, con 11 voti favorevoli e 6 contrari. In studio vengono convocati anche i professori per confrontarsi insieme sulla situazione. "Ayle in più occasioni ha manifestato la sua difficoltà a rimanere dentro il programma, per poi decidere di lasciare la scuola. Questa situazione va avanti in modo importante da quindici giorni, ma si era manifestata anche prima a momenti alterni".

I professori di danza contrari Tutti il corpo docente di ballo è contrario, con motivazione più o meno omogenee. "Io ho le idee molto chiare, credo che questo atteggiamento non sia per niente costruttivo nei confronti di nessuno e sia una mancanza di rispetto. I ragazzi sono fortunati a stare in questo contesto e quindi trovo giusto lasciare il posto a chi veramente ci tiene, a chi ha voglia di andare avanti. Per me è assolutamente no", afferma decisa Alessandra Celentano. Della stessa opinione anche Raimondo Todaro, che sottolinea un particolare secondario ma non di poco conto: "Io sono sfavorevole per due motivi. Il primo è che andremmo a creare un precedente complicato da gestire. Il secondo è per il bene del ragazzo, è giusto che cada per rialzarsi in futuro. E' un ragazzo talentuoso e sono sicuro che avrà un'altra occasione. E poi non capisco. Qui sono serviti e riveriti, fanno lezioni gratis e hanno a disposizione 200 persone che lavorano per loro". Anche Emanuel Lo è concorde: "Credo sia irrispettoso nei confronti di chi è fuori e vorrebbe entrare. Per me assolutamente no".

Il parere di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi Diverso il parere di Lorella Cuccarini che, attraverso una lettera, ha dichiarato di essere favorevole al rientro nella scuola: "Per me la richiesta va accolta. Un ragazzo in difficoltà va abbracciato e non escluso. Merita una seconda possibilità". L'ultimo a esprimersi è Rudy Zerbi, che fa notare come le difficoltà di Ayle emergano solo nei momenti in cui è basso in classifica: "Quando è convinto di aver cantato bene torna al posto contento, senza fare obiezioni. Quando si vede in fondo alla classifica mette in discussione tutto, perché le cose non vanno come lui vorrebbe. Una persona in difficoltà lo è sempre, quando le cose vanno bene e quando vanno male. Inoltre l'ingresso ora, vicino al serale, toglierebbe una possibilità a chi le regole le ha sempre seguite. Poi se Anna vuole riaccoglierlo gli deve dare la maglia del serale, altrimenti non ha senso".