Il percorso difficile di Ayle

Dentro la scuola la ballerina italo-americana Lucia (team Emanuel Lo) è sempre stata al fianco di Ayle, il cantautore tormentato di Anna Pettinelli, durante i suoi periodi di crisi. Il percorso del ragazzo dentro la scuola non è stato facile, soprattutto per il carattere irrequieto dell'allievo. Entrato in corsa, Ayle sin da subito aveva infatti incontrato difficoltà nel seguire le regole e gli orari imposti dalla scuola. Questo aveva portato ad alcuni provvedimenti disciplinari che avevano acuito ancora di più il suo malessere.