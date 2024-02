La decisione di Ayle

Dopo aver visto la classifica dei cantanti, in cui si è piazzato penultimo, il suo umore però cambia: "Perché io ottavo, mi meritavo proprio ottavo? Per me è l'ennesima delusione. E' un mese che sto cercando di fare bene e sono arrivato comunque ottavo. Non è il mio posto questo, sono deluso e stanco". Mida, in modo molto sincero, esprime il suo pensiero: "Rispetto agli altri non hai cantato bene, non hai cantato meglio". Un volta rientrato in casetta i dubbi lo assalgono di nuovo e chiede di parlare con la sua maestra Pettinelli. "Devo andarmene, a malincuore. So che perdo una grande opportunità, ma ho bisogno di stare bene", esordisce lui. Ayle pare avere le idee chiare e sottolinea di essere sereno e soddisfatto del suo percorso dentro la scuola: "Ho affrontato bene la situazione e sento di essere pronto, qui o fuori. Il posto al serale è secondario per me, la cosa importante è aver imparato a reggere certi ritmi e a stare sul palco". Alla fine del colloquio l'insegnante lo sprona a prendere una decisione definitiva: "Se stai qua ci stai fino alla fine senza lamentarti, altrimenti vai".