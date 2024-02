Anna Pettinelli ha scritto una lettera ad Ayle considerato che il Serale è alle porte e il cantante ha saltato alcune lezioni: "So che hai presentato una giustificazione per aver saltato alcune lezioni ed è venuto anche un fisioterapista a verificare il tuo stato di salute. Voglio credere alla tua indisposizione, ma adesso non c'è più tempo per stare male, devi lavorare sodo e recuperare credibilità ed è questo che mi aspetto da te. Ti ricordo che alla prima stupidaggine che farai sei fuori dalla scuola, senza nessuna deroga".

La reazione del cantante Ayle

Anna Pettinelli gli ha riadato la maglia: "Dimostrami che non mi sono sbagliata su di te". La risposta di Ayle, che ha letto la lettera in casetta insieme agli altri compagni, non si è fatta attendere: "Ce la sto mettendo tutta, mi sto impegnando, faccio logopedia ogni giorno, non è vero che non sto facendo niente". Anche se il ballerino Nicholas allude: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio, se lui entra e io me ne devo andare a casa, mi gira veramente il c...o". E ai ragazzi che gli fanno notare che Anna Pettinelli ha ragione Ayle replica: "Non fatemi la lezione anche voi, ho capito...".