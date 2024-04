La lettera della Pettinelli

"Ciao Mida - scrive la Pettinella in una lettera letta da Maria De Filippi - in maniera insensata, tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare, ma è evidente che tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu e con espedienti tecnici che ti mettano al sicuro da ogni rischio di fare figuracce... sai solo frignare... una lagna continua... non vuoi cantare a cappella? Troppo difficile, mi rendo conto, per un insicuro cronico. Se anche questo guanto non ti andrà bene, passerai alla storia di questo programma come quello che non accettava i guanti perché se la faceva sotto e che non sapeva cantare cose diverse dal suo mondo".