"All Together Now", quando il tenore Vittorio Grigolo chiese alla compagna: "Mi vuoi sposare?"

"Quando ho cercato un sorriso tu mi hai aperto il tuo cuore... quindi mi vuoi sposare?". Non solo musica, ma anche una proposta di matrimonio in diretta durante la stagione di "All Together Now", il programma musicale di Canale 5. Uno degli ospiti dell'ultima puntata, il tenore Vittorio Grigolo aveva chiesto alla sua fidanzata e ballerina, Stefania Seimur, di sposarlo. Dopo averle dedicato una canzone e parole d'amore l'artista si è inginocchiato mostrando alla sua compagna l'anello di fidanzamento.

"Sì, sì, sì", la risposta della ballerina che ha abbracciato e baciato il tenore. Il muro dei 100 giudici ha reagito al gesto con molta emozione. Tanti i personaggi, visibilmente commossi, che hanno ammirato dall'alto delle loro postazioni lo spettacolo romantico. "Oddio che momento pazzesco", ha esclamato la conduttrice Michelle Hunziker che ha concluso scherzando: "Tutti al matrimonio".