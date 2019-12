"All Together Now", l'ex di "Amici" Nicola Gargaglia canta "Vivimi" e conquista la semifinale

La puntata del 12 dicembre di "All Together Now" si è rivelata ricca di sorprese: tra queste, la partecipazione di Nicola Gargaglia fra i concorrenti. Il ragazzo non è un volto nuovo, avendo partecipato all'edizione 2005/06 di "Amici". Pur non essendo riuscito a conquistare il podio, ha continuato la carriera musicale fino a diventare un volto noto del doppiaggio cantato: ha infatti prestato la sua voce per altre produzioni cinematografiche e televisive della Disney, ultima delle quali Frozen 2.

L'ex allievo di Maria De Filippi ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo esordendo con "Vivimi" di Laura Pausini, prima di raccontare com'è la sua vita oggi. Si è poi fatto strada verso la semifinale, che è riuscito a conquistare superando Bianca Provenzano nel verdetto finale.