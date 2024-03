Alfa e l'amicizia con Roberto Vecchioni: "In cameretta avevo un suo poster"

Sul palco di Sanremo Alfa e Roberto Vecchioni sono stati i protagonisti di un duetto sulle note del brano "Sogna, ragazzo sogna". Ospite a "Verissimo" il rapper genovese ha parlato di un'amicizia suggellata dalla passione per la musica. "Sono cresciuto con il poster di Vecchioni appeso in cameretta al posto di quello con Justin Bieber". Il rapper racconta poi come il brano di Vecchioni pubblicato nel 1999 abbia fatto da "colonna sonora" per i suoi genitori. "Sono grato perché ho avuto la possibilità di cantarla insieme a lui e abbiamo spaccato", scherza.

Nel salotto del talk show di Canale 5 Alfa, nome d'arte di Andrea De Filippi, ricorda gli inizi della sua carriera musicale. "Sono grato se ripenso a quando 7 anni fa cantavo nelle gelaterie", dice l'artista che poi ammette. "Mai avrei pensato di fare il cantante di professione, lo credevo possibile più o meno come fare l'astronauta".