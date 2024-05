Basciano-Codegoni di nuovo in crisi per colpa delle famiglie

Leggi Anche Sophie Codegoni e la sua bimba traslocano, nella casa nuova ci sarà anche Alessandro Basciano

Tgcom24

La nuova casa di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano I "Basciagoni" erano riusciti a riappacificarsi in tempo per il primo compleanno di Celine Blue, a cui lo scorso 12 maggio hanno organizzato un perfetto party a tema Masha e Orso. Papà Alessandro e mamma Sophie sembravano più uniti che mai, felici di ricomninciare la loro vita a tre in una nuova casa. A fine marzo l'influencer aveva infatti lasciato l'appartamento milanese dove aveva alloggiato con la bimba durante i mesi di separazione, condividendo con i follower i momenti più buffi del trasloco. Pare, però, che l’idillio sia durato pochissimo, soprattutto a causa delle rispettive famiglie che a quanto sembra non si sopportano.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni : gli indizi della crisi Sui social le uniche foto insieme di Sophie e Alessandro sono quelle in posa per il compleanno della bimba, poi più nulla. Da qualche giorno, inoltre, i follower hanno notato che hanno smesso di scambiarsi i like. Un dettaglio non da poco per loro, che avevano "inaugurato" allo stesso modo la prima crisi di coppia. Per ora nessuno dei due ha smentito o confermato il rumor e via social Sophie mostra il trasloco ancora in corso. Svuoteranno gli scatoloni insieme o se li divideranno in due case separate?