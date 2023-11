Alessandro Basciano-Sophie Codegoni, lui lascia l'Italia: "Ci ho provato, ora devo ritrovare me stesso"

I due ex fidanzati, che lo scorso maggio sono diventati genitori della piccola Celine Blue, sono ormai ai ferri corti. Dopo aver pubblicato la lettera del suo avvocato, in cui chiede di vedere la bambina, ora l'uomo ha annunciato su Instagram di essere pronto a lasciare l'Italia: "Ho combattuto per la mia famiglia, ora devo ritrovare me stesso”.

I due avevano annunciato la separazione qualche settimana fa, rinfacciandosi via social e attraverso interviste le rispettive colpe. Sophie Codegoni ha dichiarato di avere le prove del suo tradimento, mentre Alessandro Basciano ha smentito l'infedeltà e ha gridato al complotto. La storia era finita nel peggiore dei modi, con il deejay che via social ha pubblicato la lettera dell'avvocato inviata al legale della ex, in cui pretendeva di vedere la figlia Celine Blue. A legarli, infatti, c'è la bambina nata a maggio del 2023 e per questo la rottura avrà conseguenze più complesse.

Adesso Basciano ha deciso di allontanarsi per un periodo dall'Italia: "È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso".

A malincuore il deejay ha deciso di abbandonare il Paese per ritrovare la giusta serenità mentale e tuffarsi in nuovi progetti lavorativi: "Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d'animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano, forse l'unico modo per poter far sentire realmente la mia mancanza o forse no. Ho in ballo nuovi progetti e ve ne parlerò. Non vi nascondo la mia malinconia, ma purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca, mi manca tutto".