La coppia, che si è detta addio dopo l'accusa di tradimento , compare unita a Sanremo (sono entrambi nella città dei fiori per lavoro) con la figlia Celine. Non postano foto in cui appaiono insieme ma entrambi mostrano la loro piccola nelle loro storie su Instagram. Ritorno di fiamma?

Sophie Codegoni è l'inviata di "Casa Chi" a Sanremo mentre Alessandro Basciano è stato chiamato come dj per le notti del festival. Ma con la "coppia" c'è anche la loro piccola Celine e non è sfuggita una immagine apparsa sui social di Alessandro in cui seduta su un divano rosso si intravedono le mani della mamma Sophie. La coppia aveva annunciato insieme la nascita della loro primogenita Celine Blue.

Ma non è tutto, già prima di Sanremo i due sono stati avvistati insieme. Ora c'è la prova, sono nella stessa città e con la loro piccola. Forse per una questione di comodità, sicuramente come sperano i fan perché ci stanno riprovando. Tanto che Basciano ha postato anche delle rose rosse. Che siano per Sophie e per San Valentino?

Il presunto tradimento Sophie e Alessandro si sono innamorati davanti alle telecamere del "Grande Fratello Vip". A "Verissimo" la Codegoni ha raccontato: "Alessandro Basciano? Ho le prove del suo tradimento", Sophie che sarebbe stata contattata dall'ex fidanzata del suo compagno che le avrebbe rivelato di aver passato tre giorni a Ibiza con il padre di sua figlia. "Ho foto e video di loro insieme, in camera e in macchina", ha assicurato la 23enne che poi ha confermato la rottura definitiva con il compagno e ha parlato del suo dolore: "La cosa che mi fa più male è che in quei tre giorni a lui non sia mai venuto in mente che stesse sbagliando. Io ero lì che gli mandavo foto della nostra bambina".