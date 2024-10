"Gimignani finì in carcere per oltre due settimane e sei mesi agli arresti domiciliari. La notizia andò in apertura di molti Tg nazionali, sulle prime pagine dei giornali e dilagò in rete. Il 24 ottobre 2024, a dieci anni dall'accusa, la Prima Sezione del Tribunale Ordinario di Roma lo ha assolto in primo grado con formula piena perché il fatto non sussiste", così hanno spiegato i legali dell'attore. Secondo l'accusa pare che Gimignani arrotondasse i suoi guadagni modificando i telefonini rubati. Attraverso un programma sarebbe riuscito a scovare i Paesi di provenienza del telefono e del gestore e a cancellare il codice di cellulari e tablet. Altri dodici componenti della presunta banda finirono immediatamente dietro le sbarre.