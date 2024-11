Al via "La Talpa – Who is the mole" con un format ridisegnato per lo streaming

Al via “La Talpa – Who is the mole”, il format ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Dal 1° novembre su Mediaset Infinity un'anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi del programma. Da martedì 5 novembre "La Talpa – Who is the mole" debutta in prima serata su Canale 5. Giovedì 7 novembre parte “La Talpa Detection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Conduce Diletta Leotta.