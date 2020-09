Al "Grande Fratello Vip" Pierpaolo allo scoperto: "Sto provando qualcosa"

Leggi anche>"Grande Fratello Vip"; Pretelli ci prova con la Gregoraci: carezze e baci a letto

Amicizia affettuosa o qualcosa di più? - Rivedere i video di lui ed Elisabetta gli ha fatto uno strano effetto. E' notte fonda, ma Pierpaolo non riesce proprio ad andare a dormire. Vedendolo così pensieroso, Elisabetta si avvicina per chiedere spiegazioni: "Ti vedo strano, mi dici cosa hai?". Pierpaolo però schiva la domanda: "E’ una cosa mia, è quello che si vive qui dentro, ho bisogno di capire un po'”. Elisabetta, guardandolo fisso negli occhi, tenta di intuire se i malumori siano in qualche modo collegati al loro legame.

"Sto provando delle emozioni" - "Sono solo pensieri miei nulla di che, sto provando delle emozioni e vorrei avere un’idea di quello che hai te nella testa”, risponde alla fine. Elisabetta lo abbraccia, ammettendo le sue difficoltà nel lasciarsi andare completamente alla loro conoscenza. Pierpaolo, invece, è sicuro delle sue intenzioni: "Io mi contengo, ma non vorrei viverla solo io questa cosa". I due rimangono abbracciati in silenzio ed Elisabetta gli sussurra: "Vedremo con il tempo". La showgirl si lascerà travolgere dalla passione o la pressione delle telecamere spegnerà il loro fuoco appena nato?

