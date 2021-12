Al "Grande Fratello Vip", Davide Silvestri cambia strategia: "Sarò io contro tutti

Fino ad ora il ragazzo aveva cercato di tutelare gli amici Soleil Sorge e Alex Belli, ma adesso non è più intenzionato a farsi influenzare dai legami: d'ora in poi l'attore vuole affrontare il gioco e le nomination senza più remore e inibizioni.

Confida infatti a Katia Ricciarelli di voler nominare chi vuole a prescindere dalle amicizie che si sono create in questi mesi. Quando qualche comportamento gli darà fastidio non si farà problemi a fare il nome di persone che gli stanno più vicine: "Ora come ora la mia motivazione mi viene da darla verso Soleil (Sorge) perché insieme a lui (Alex Belli) mi hanno portato un’energia negativa. Voglio tornare ad essere libero di nominare chiunque liberamente se sento che c’è qualcosa che non mi è piaciuto".



Prima di iniziare la sua nuova vita nel reality, però, l'attore vuole chiarire la situazione con la bionda influencer. Le chiede perché non abbia frenato la situazione e se abbia fatto comodo anche a lei giocare su questa cosa. "No, andava contro ogni mio interesse. Continuavo a difendere lui e per questo tentennavo. Non sapevo come mentire per continuare a coprirlo", risponde Soleil. La spiegazione lo avrà soddisfatto?

