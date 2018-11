Al Bano, malore nella notte? Lo staff rassicura: "Sta bene"

Il forfait di Al Bano a "Domenica Live" aveva preoccupato Barbara d'Urso, tanto che un inviato del programma si era messo in auto per raggiungere Zurigo. "Stamattina abbiamo mandato il nostro autista per andarlo a prendere ma non è sceso dall'aereo. Speriamo non sia una cosa grave ma siamo molto preoccupati. Ci siamo sentiti con lui fino a ieri sera. E' un professionista, deve essere una cosa forte per non essere qui" ha dichiarato in diretta la conduttrice. A fare il punto della situazione l'inviato Marco Gaiazzi: "Ieri sera era insieme a Romina all'evento 'La notte italiana'. Non è la prima volta che Al Bano ha avuto problemi di salute: due attacchi di cuore e una leggera ischemia. Ora andiamo lì per capire cosa è successo".