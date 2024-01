Morto Adan Canto, attore di "The Cleaning Lady" e "Designated Survivor"

Era conosciuto per alcune serie tv tra cui le prime due stagioni del dramma della Fox " The Cleaning Lady ", una parte nel thriller politico " Designed Survivor ", mentre in " Narcos aveva interpretato il ministro della Giustizia colombiano Rodrigo Lara. Per motivi di salute, l'attore non aveva potuto unirsi al resto del cast quando le riprese della terza stagione di "The Cleaning Lady" erano ricominciate dopo la fine degli scioperi di Hollywood, ma contava di riprendersi e tornare a recitare nei prossimi mesi.

Tgcom24

Adan Canto era nato a Ciudad Acuña in Messico nel 1981, ma era cresciuto in Texas. A 16 anni aveva lasciato la famiglia per cercare il successo a Città del Messico come cantante e chitarrista. Aveva poi cominciato a recitare con piccoli ruoli in spot commerciali prima di essere notato per una parte di rilievo nel dramma della Fox "The Following", seguito dal film "X-Men - Giorni Di Un Futuro Passato" di Bryan Singer.

Tra le prime a ricordarlo sui social è stata l'attrice Halle Berry che con lui aveva condiviso il set di quel film: "Non ho parole - ha scritto l'attrice -. Ma il mio caro e dolce amico Adan ha appena messo le ali. Per sempre, per sempre nel mio cuore".