Gabriel Garko: "Se potessi dirti addio è la mia rinascita"

Gabriel Garko è stato per qualche anno lontano dal set e la fiction "Se potessi dirti addio" (in onda in prima serata su Canale 5 dal 29 marzo) è stata la sua rinascita. In occasione dell'inizio delle riprese aveva infatti dichiarato a "Tv, sorrisi e canzoni": ": "Era la proposta giusta al momento giusto. Interpreto Marcello, un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare se stesso, che è un po’ quello che è successo anche nella mia vita in fondo. Lui cerca di ricrearsi una nuova esistenza, ripartendo da zero e io sto facendo la stessa cosa. Prima di ricominciare un po' di ansia ce l'avevo, lo confesso. Mi chiedevo: 'E se poi non mi ricordo niente?'. Invece è come andare in bicicletta. Non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale come se non me ne fossi mai andato".