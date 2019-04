A "Verissimo" Marco Maddaloni: "Dall'Honduras ho chiesto scusa a mia mamma"

VINCITORE DELL'ISOLA DEI FAMOSI 5 aprile 2019 16:24 A "Verissimo" Marco Maddaloni: "DallʼHonduras ho chiesto scusa a mia mamma" Ospiti in studio anche la coppia di ex naufraghi Soleil e Jeremias

Il vincitore dell'ultima edizione dell' "Isola dei Famosi", Marco Maddaloni in un'intervista esclusiva a "Verissimo", parla della sua esperienza in Honduras che lo ha visto trionfare in finale contro Marina La Rosa. Sull'isola ha anche avuto modo di riflettere sul rapporto con la madre: "Ho scritto una lettera a mia mamma e la parola che ho utilizzato di più è stata 'scusa'. Scusa per ogni volta che l'ho trascurata"

"Il mare ha portato sulla spiaggia una penna e ho scritto una lettera a ogni mio parente. In quella per mia mamma la parola che ho utilizzato di più è stata 'scusa'. Per ogni volta che non le ho risposto al telefono, per ogni volta che non ho trovato un momento per andare al mercato con lei. La lettera gliel'ho regalata, dicendole di farmela rileggere ogni volta che commetterò gli stessi errori".



In queste settimane ha avuto modo di pensare anche a sua nonna, mancata mentre era al reality: "Sull'Isola, dove hai poco da fare pensi a tutte queste cose. Però, prima di partire le ho fatto conoscere mio figlio e l'ho salutata. Questa cosa mi ha tranquillizzato. La sua morte mi ha insegnato molto: da adesso in poi dedicherò un po' più di tempo a ogni persona a me cara".

SOLEIL E JEREMIAS, L'AMORE CONTINUA - Nello studio di "Verissimo" anche Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez raccontano la loro esperienza in Honduras e di come sia nata la loro storia d'amore sulle spiagge dell'isola dei Famosi. Soleil rivela: "Appena mi sono lasciata, dopo l’estate, Jeremias ha iniziato subito a cercarmi in modo molto diretto ma in quel momento non volevo avere a che fare col genere maschile". L'argentino, però, è riuscito a farle cambiare idea: "L'ho conosciuta in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi e lei ha facilitato tantissimo questa cosa. Lei, che vuole sempre tirare fuori il suo lato duro come meccanismo di difesa, in realtà è una ragazza dolcissima".



"BELEN E STEFANO SONO TORNATI INSIEME" - E per una coppia che nasce, in casa Rodriguez, ce n'è un'altra che si riforma. "Belen e Stefano sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio".