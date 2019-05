A 63 anni Erminia non rinuncia all'amore, e dopo un viaggio in Kenya, si innamora di Mario un ragazzo di 35 anni. A "Live - Non è la d'Urso", la donna racconta la sua relazione e dice: "Il nostro è vero amore". Molti credono si tratti di turismo sessuale femminile, ma Erminia cerca di convincere i presenti del contrario.



"Adesso andrò a vivere in Africa - spiega la donna - perchè lì sono riuscita a ritrovare me stessa". Poi nel corso del dibattito la 63enne ammette di non fare sesso da sei anni.