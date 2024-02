A "Ciao Darwin 9" sfilano Tamarri ed Eleganti: in passerella Floriana Secondi e Raffaello Tonon

La nona puntata di "Ciao Darwin 9", ha visto andare in scena la sfida tra la categoria degli "Eleganti" e quella dei "Tamarri".

A fare da caposquadra per le due fazioni due volti noti del piccolo schermo: da un lato gli eleganti rappresentati da Raffaello Tonon e dall'altro i tamarri guidati da Floriana Secondi. Come sempre, anche nella puntata del 16 febbraio è stato protagonista il momento dell'iconico e immancabile defilé. Sotto lo sguardo di Madre Natura, le due categorie sfilano in passerella per convincere il pubblico con i loro look.