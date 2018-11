30 anni di Striscia la Notizia: le veline, i conduttori, i tapiri e le aggressioni

Era il 7 novembre 1988 quando Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo presentavano su Italia 1 la primissima puntata di "Striscia la Notizia". Probabilmente quel giorno in pochi si aspettavano che il tg satirico ideato da Antonio Ricci avrebbe rivoluzionato la storia della televisione e avrebbe festeggiato in grande stile 30 anni di incredibili successi e inchieste storiche.



Nel corso degli anni il programma ha subito diversi cambiamenti, come la durata totale della trasmissione o il canale di messa in onda, pur riuscendo però a distinguersi sempre per il suo stile unico. Memorabili il Gabibbo, il tapiro d'oro e le veline, figure da sempre associate al tg satirico, così come i tantissimi conduttori che si sono alternati nella lunga storia di "Striscia la Notizia". Ma durante questi 30 anni non sono mancati anche momenti difficili per i numerosi inviati, che hanno spesso subito delle aggressioni dai cittadini intervistati.