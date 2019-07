"W Radio Playa Rimini", i PanPers sfidano due ragazzi alla "Topless Challenge"

Dalle assolate spiagge di Rimini i PanPers tornano con una nuova, irriverente sfida a "W Radio Playa", il programma condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia che alterna interviste in studio alle pazze sfide del duo comico sotto il solleone. Questa volta tocca a due ragazzi, chiamati ad affrontare la "Topless Challenge": dovranno fare del loro meglio per convincere le bagnanti della spiaggia a dare loro il pezzo sopra del costume che poi dovranno indossare. I PanPers assegneranno il punto non solo se la ragazza accetterà di sfilarsi il reggiseno ma anche in base alla sensualità con cui gli sfidanti lo indosseranno per fare una foto.