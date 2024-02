Veronica Peparini e Andreas Muller svelano i nomi delle gemelle: "Si chiameranno…."

La coppia parla, in esclusiva a "Verissimo", dei nomi che ha deciso di dare alle bambine in arrivo

"Si chiameranno Ginevra e Penelope". Veronica Peparini e Andreas Muller svelano, in esclusiva a "Verissimo", i nomi che hanno deciso di dare alle due gemelline in arrivo.

"A me, all'inizio, piaceva tantissimo il nome Rebecca, ma lei me l'ha bocciato", ricorda il ballerino, spiegando che, alla fine, hanno deciso di scegliere un nome ciascuno.

"Quello che ha scelto lui, Penelope, a me è piaciuto subito. Per quello che ho scelto io, invece, Rebecca, ho dovuto lottare un po' di più", ribatte la coreografa, emozionatissima - come il compagno - all'idea di conoscerle presto. "La prossima volta che verremo in studio sarà con loro. Non vediamo l'ora".