"Tú Sí Que Vales": quando Irama ha ufficializzato la relazione con Giulia De Lellis

Tutto taceva sui loro profili social ma dopo una foto che li ritraeva a cena insieme ci ha pensato Maria De Filippi a fugare ogni dubbio sulla relazione fra Irama e Giulia De Lellis. Ospite della puntata di "Tù Sì Que Vales" andata in onda il 10 novembre, dopo la sua esibizione gli è stato chiesto se fosse fidanzato e tra il pubblico si è vista proprio inquadrata una sorridente Giulia. A dare la conferma definitiva sono poi arrivate le foto sul settimanale "Chi": il loro amore sembra essere talmente forte da non separarli mai e la stessa influencer, stando alle sue ultime dichiarazioni, è fermamente intenzionata a vivere questa storia fino in fondo.