"The Real Housewives" di Napoli, una protagonista denuncia molestie sul set

E' durata poco l'avventura della signora dell'alta società Januaria Piromallo nel reality "The Real Housewives" Napoli, la versione partenopea del format internazionale incentrato sulla vita di alcune casalinghe di alto rango. La Piromallo, giornalista di costume e di nobili origini, ha infatti raccontato di aver subito molestie sul set da parte del regista. A convincerla alla denuncia è stata la figlia Tiare, per dare il buon esempio a tutte le donne.

L'obiettivo di Januaria era raccontare la sua Napoli, fatta di vernissage e cene eleganti, ma si è trovata davanti un ambiente completamente diverso. "Mi sono trovata a galleggiare in mezzo a vipere e quello ci sta, può far parte del copione. Il sassolino che ha fatto precipitare tutto è stato l’atteggiamento del regista Marco Mannes, che faceva battute sessiste pesanti e pecorecce, davanti a testimoni", ha raccontato al "Corriere della Sera".

La Piromallo ha quindi contattato la produzione del format, senza però ricevere risposta. Successivamente è stata allontanata dalle registrazioni. "A quel punto non potevo far finta di niente. La molestia verbale spesso è ancora più fastidiosa, quando capisci che ti vuole soggiogare", ha continuato.

E' stata la figlia a infonderle il coraggio necessario per denunciare l'accaduto: "Tiare ha 21 anni mi ha detto: mamma, devi correre a denunciare, fallo per me, per la nostra generazione. E così ho presentato la denuncia e ho trovato orecchie sensibili".

Ti potrebbe interessare: