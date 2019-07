"The Flintstones" pronti a tornare: in arrivo un remake animato per adulti

Yabba dappa doo, "The Flinstones" stanno per tornare. Un remake animato della serie cult (in Italia nota anche con il titolo "Gli Antenati") che ha per protagonisti i simpatici Fred e Wilma Flintstones, la loro figlia Ciottolina ed il pet-dinosauro Dino, oltre ai vicini Betty e Barney Rubble, sarebbe infatti in lavorazione con la supervisione di Warner Bros. Animation insieme alla casa di produzione di Elizabeth Banks, la Brownstone Productions.