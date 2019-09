"Striscia la notizia", si riparte con Ezio Greggio e Michelle Hunziker

" Striscia la Notizia ", il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla 32esima edizione, torna da lunedì 23 settembre alle 20.35 su Canale 5 . Si parte con Ezio Greggio e Michelle Hunziker fino al 5 ottobre. Confermate gli inviati storici e le veline Sheila Gatta e Mikaela Neaze Silva per la terza stagione consecutiva.

"Il Conte 2? Ci darà molte gioie - ne è convinto Ricci - Del resto dalla satira adesso non ne possiamo fare a meno, in qualche anno ci siamo detti 'ma no basta, hanno stancato sempre le stesse cose. Invece adesso è un momento di grande fermento".