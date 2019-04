"Live - Non è la d'Urso": Morgan contro tutti e Pupo parla della vita poliamorosa

Nel quarto appuntamento con “Live non è la d'Urso" Morgan sarà uno contro tutti. L’artista commenterà le dichiarazioni della sua ex Asia Argento e si sottoporrà al giudizio dei 5 ospiti che si nasconderanno nelle sfere. Non solo. Barbara d’Urso accoglierà Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che svelerà i retroscena della sua "vita poliamorosa" a tre: lui, la moglie e la compagna. L'appuntamento è per mercoledì 3 aprile in prima serata su Canale 5.