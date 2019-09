Fabrizio Corona scende in campo nel carcere di San Vittore, a Milano, per una partita di calcio nell'ambito di un torneo di beneficenza. Le immagini sono state mandate in onda durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso".



Si tratta delle prime immagini dell'ex re dei paparazzi a sei mesi dal suo ritorno in carcere. Fabrizio Corona gioca in porta ma il suo volto, così come mostra una foto nel servizio, sembra "provato". La foto è stata scattata al fianco della madrina dell'evento di beneficenza Jo Squillo.