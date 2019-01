"Isola dei famosi", sbarcano Sarah Altobello e Youma Diakite

La modella e attrice Youma Diakite sarà la venere delle spiagge di Cayos Cochinos, ma sulle rive honduregne naufragherà anche una "First Lady": Sarah Altobello, direttamente dalla web serie di Lory Del Santo. Si arricchisce il cast de "L'Isola dei Famosi" che sbarca dal 24 gennaio in prima serata su Canale 5. Ad affiancare Alessia Marcuzzi, in vesti di opinioniste, saranno Alba Parietti e Alda D'Eusanio. L'inviato in Honduras è Filippo Nardi.