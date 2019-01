"Isola dei famosi", naufragano Kaspar Capparoni e Aaron Nielsen

Kaspar Capparoni e Aaron Nielsen sono pronti a naufragare su "L'Isola dei famosi". Tgcom24 svela in anteprima due nuovi concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi presto in prima serata su Canale 5. Aaron è figlio di Brigitte Nielsen e del pilota di rally Raoul Meyer, ha 25 anni e fa il modello. Kaspar non ha bisogno di presentazioni: è un attore molto amato e a consacrarlo è stato "Il commissario Rex". Si è sposato due volte e ha 4 figli.