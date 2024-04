La nuova edizione dell'Isola dei Famosi scalda i motori da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con Vladimir Luxuria alla conduzione, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese, l'inviata in Honduras è Eleonoire Casalegno.

Annunicati i primi nomi dei naufraghi: Matilde Brandi e Joe Bastianich dopo Aras Senol, noto in Italia per il ruolo di Cetin Cigerci in "Terra Amara".