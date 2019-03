25 marzo 2019 00:15 "Isola dei famosi", chi andrà in finale? Questa sera sono previsti tre eliminati

Lunedì in prima serata su Canale 5 appuntamento con la semifinale de "L'Isola dei Famosi". Per i naufraghi è arrivato il momento della resa dei conti. Solo cinque di loro arriveranno alla finale del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Questa settimana al televoto si sfideranno Marina La Rosa e Luca Vismara. Oltre a uno di loro, abbandoneranno la Palapa altri due naufraghi che usciranno sconfitti dalle prove in programma.

INIZIO INFUOCATO - Durante la settimana ci sono state come al solito discussioni piene di livore tra i naufraghi. In particolare i rapporti tra Riccardo Fogli e Marina La Rosa si sono fatti tesi. L'ex gieffina accusa il cantante di aver finalmente tolto la maschera: "Riccardo si è dimostrato per quello che è, ovvero una persona cattiva". A innescare lo scontro è stato Luca Vismara, che viene additato dallo stesso Riccardo: "Marina si è lasciata ingannare da Luca che ha amplificato ogni discorso. E' solo un bugiardo vile, un bugiardo nato". Lo stesso ex concorrente di Amici è stato autore di una serie di giudizi taglienti sugli altri naufraghi e viene soprannominato "viperetta".

PRIMO ELIMINATO - Tra Luca e Marina ad abbandonare la Palapa è Luca Vismara ("Non mi aspettavo di uscire"). Finirà sull'Isola che non c'è e se accetterà di restare, dovrà sfidare al televoto Stefano e Kaspar e gli altri due eliminati della serata.

LO SCONTRO STEFANO-KASPAR - Sull'Isola che non c'è Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni tornano sui momenti di tensione che hanno vissuto durante la settimana per la quotidiana organizzazione del lavoro. I due naufraghi sospesi si sono riappacificati ormai e minimizzano lo scontro. L'ex calciatore scherza: "L'ho semplicemente visto un po' spento questa settimana, per cui sono andato a stuzzicarlo e infatti ha funzionato". Si scopre però che Kaspar è risentito per alcuni commenti di Alda D'Eusanio durante la scorsa puntata: "Certe battutine poteva risparmiarsele, avrebbe fatto più bella figura" dice l'attore. L'opinionista in studio si scaglia contro l'attore: "Sei arrivato all'Isola con un atteggiamento prepotente, come se fossi il padrone. Tu hai la verità in tasca". E conclude stizzita: "Signori si nasce, educati si diventa, cafoni si resta".

PROVA IMMUNITA' E SECONDA ELIMINAZIONE - Mentre Luca Vismara, raggiunta l'isola che non c'è, accetta di restare va in scena la proma prova immunità. I naufraghi vengono divisi in due squadre, maschi e femmine. Chi vince determinerà le due persone del gruppo avversario da mandare in nomination. Vincono le donne e scelgono Riccardo e Aaron, che si sfideranno in un televoto lampo. Riccardo Fogli deve abbandonare l'Isola: sbarcherà sull'Isola che non c'è e dovrà scegliere se rimanere per sfidare ancora al televoto Kaspar, Stefano e Luca.

ALTRA PROVA IMMUNITA' E TERZO ELIMINATO - Sulla spiaggia va in scena un'altra prova immunità, a carattere culturale. I cinque naufraghi Soleil, Marina, Sarah, Marco e Aaron gareggiano singolarmente su 3 domande. A vincere questa volta è Marina, che deve decidere due persone da mandare all'ennesimo televoto lampo. Se la vedranno Soleil e Sarah. Nel frattempo Riccardo sbarca sull'Isola che non c'è: "Se questo è il mio destino, scelgo di rimanere!". Soleil Sorgè è la terza eliminata della semifinale. Sull'Isola che non c'è, la ragazza, dopo un primo tentennamento, accetta di proseguire e sfidare gli altri quattro.

SFIDA TRA I CINQUE NAUFRAGHI SULL'ISOLA CHE NON C'E' - I cinque sospesi, Soleil, Kaspar, Stefano, Riccardo e Luca, si giocano un posto in finale: uno di loro rientrerà in gioco. Dopo il televoto, devono abbandonare definitivamente il reality Kaspar, Riccardo, Soleil, Stefano. L'avventura sull'Isola continua per Luca.