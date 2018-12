“Isola dei Famosi”, la paura di Francesca Cipriani per il salto dall’elicottero

I concorrenti dell’”Isola dei Famosi” per iniziare la loro avventura nel reality devono affrontare una piccola prova: buttarsi nell’oceano – in tutta sicurezza – da un elicottero e raggiungere a nuoto la spiaggia. Tutti hanno affrontato questa sfida ma per qualcuno fu davvero un atto di coraggio. Nell’ultima edizione del programma, Francesca Cipriani già a bordo dell’elicottero e pronta a buttarsi improvvisamente si fece prendere dal panico.



Incominciò a tremare e a piangere mentre pregava la produzione di non farla saltare. “Non voglio morire” gridava tra le lacrime. La Cipriani fu presa da un vero e proprio attacco di panico, tanto che la Alessia Marcuzzi decise di far sospendere il salto. Per fortuna, poco dopo, la showgirl riuscì a buttarsi e a raggiungere i suoi compagni in spiaggia. Da lì iniziò la sua avventura all’Isola dove oltre a mostrare molto di sé confidò le sue paure e le sue insicurezze più intime facendo conoscere al pubblico una Francesca molto diversa dalla bambola sexy che è sempre apparsa sugli schermi.