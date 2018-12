"Isola dei Famosi" e canna-gate: lo sfogo di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger

Lo scandalo del canna-gate è stato uno degli argomenti più delicati dell'ultima edizione dell'"Isola dei Famosi": Eva Henger ha accusato Francesco Monte, protagonista principale dello scandalo, di aver fumato erba. Non sembra essere stato l'unico coinvolto ma nel corso della puntata, in studio, l'ex diva a luci rosse ha puntualizzato di aver parlato solo di Monte e non aver fatto altri nomi e che lo scalpore della vicenda era dovuto al fatto di parlarne sempre. A quel punto Alessia Marcuzzi è scattata contro Eva Henger: "Sei andata ospite in tutte le trasmissioni a parlarne dalla mattina alla sera e dici a me che ne parlo troppo? È follia!"



A distanza di mesi dalla vicenda, la Henger è tornata un'ultima volta sulla questione per dire che nonostante Monte avesse parlato di provvedimenti legali, non c'è stata alcuna denuncia: la diatriba sembra semplicemente essere svanita nel nulla.