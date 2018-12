"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Fe, Emilia ed Alfonso hanno ideato un piano per liberarsi una volta per tutte del generale. Tuttavia qualcosa va storto: quest’ultimo non si presenta all'appuntamento ma si fa trovare davanti alla porta di casa di Emilia e Alfonso.



Intanto Saul racconta a Severo e Carmelo che, a suo avviso, Prudencio sia il responsabile di tutto ciò che sta accadendo a Julieta.



Dopo aver accettato l’offerta di lavoro ad Alicante, Irene prepara le valigie e saluta Severo. Nonostante egli sia profondamente innamorato di lei, non riesce ancora a confessarle cosa prova.



Nel frattempo giunge la notizia della scomparsa del generale: i suoi soldati sospettano di tutti e interrogano i paesani con decisione e violenza. E così Fe viene accusata di aver messo del veleno nelle bottiglie di vino per far addormentare le guardie ma fortunatamente la bottiglia con il sonnifero era stata sostituita in precedenza.



Spinta da Saul, Julieta decide di voler scappare per sempre da Puente Viejo, anche se teme per la sorte del suo amato.



Intanto Severo ripensa alle parole di Carmelo e finalmente si decide ad andare a casa di Irene per dichiararle il suo amore. Sorpresa dalla notizia, la giovane gli rivela di ricambiare il suo sentimento.



Dopo una lunga ricerca, viene ritrovato il cadavere del Generale. Le cause della morte fanno ricadere i sospetti delle autorità su Alfonso ed Emilia che, per timore di essere arrestati, progettano la fuga da Puente Viejo.



Anche Saul e Julieta stanno per scappare dal paese ma vengono catturati dalle guardie proprio poco prima della partenza: Prudencio paga la cauzione di suo fratello ma purtroppo per Julieta non c'è niente da fare. Saul allora si fa coraggio e per liberare la sua amata confessa al sindaco e all'avvocato di essere stato l’assassino di don Ignacio.



Emilia e Alfonso si nascondono nella Villa mentre tutto il paese è circondato dagli uomini del generale e dalla Guardia Civile.