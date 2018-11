"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Dal momento in cui Julieta è agli arresti domiciliari, ora tutti i suoi amici possono andare a farle visita. Mentre Emilia continua ad acquisire sempre più abilità coi coltelli, Alfonso scopre la verità su ciò che le è accaduto in prigione e, preso dal senso di colpa, le chiede perdono.



Finalmente Severo si rende conto di tenere molto a Irene e per questo si ingelosisce appena la vede con un altro uomo. In realtà è tutto un malinteso: quest'uomo si trova lì per offrirle un ottimo posto di lavoro ad Alicante che la donna accetta all’istante.



Poco più tardi Julieta riceve una visita dall'avvocato che la mette in guardia e la invita ad agire con cautela per non peggiorare la sua condizione. Tuttavia la donna chiede a Prudencio di incontrarla, ma ad attenderlo ci sono anche Saul e Don Anselmo che vorrebbero trovare una soluzione.



Esasperati dalla situazione, Emilia ed Alfonso decidono di darsi da fare per eliminare il Generale una volta per tutte, ottenendo anche la complicità di Fe. Marcela e Matias chiedono a Raimundo di indagare su quanto stiano tramando i due ma Emilia li mette subito al corrente dei loro piani.



Nonostante i diversi tentativi di dissuasione, Raimundo non riesce a distogliere Alfonso ed Emilia dai loro intenti. Anche Meliton sorveglia i movimenti dei due coniugi perché teme che possano cedere alle provocazioni del Generale.



Ora Emilia può iniziare a mettere in atto il loro piano: il primo passo è quello di sedurre il Generale e poi di dargli appuntamento in un luogo isolato per il tardo pomeriggio del giorno seguente. Nel frattempo Carmelo rimprovera Severo per non aver rivelato i suoi sentimenti a Irene causandone così la partenza da Puente Viejo.



Infine Prudencio si reca a casa di Julieta e le offre di nuovo il suo aiuto, ponendo però alcune condizioni. Tuttavia Julieta rimane ferma sulla posizione presa e rifiuta la sua proposta.