"I Jefferson", Marla Gibbs torna a sorpresa nel ruolo di Florence in una puntata revival

Apparizione a sorpresa di Marla Gibbs nel live revival de "I Jefferson" mandato in onda pochi giorni fa da ABC nel suo "Live in Front of a Studio Audience" di Jimmy Kimmel. L'attrice, 87 anni, interprete dell'iconico personaggio della serie tv è tornata proprio nel ruolo della domestica Florence.

Originariamente nel ruolo avrebbe dovuto recitare Justina Machado. Ma dietro la porta, quando Louise, interpretata da Wanda Sykes, è andata ad aprire per accogliere Florence, è apparsa Marla Gibbs, storica interprete dello show, dal 1975 per ben 11 stagioni. "Live in Front of a Studio Audience" ha richiamato sul set anche Jamie Foxx e Jennifer Hudson, che ha cantato la colonna sonora de "I Jefferson". Su Instagram Marla Gibbs ha postato un video di ringraziamento e alcuni scatti nostalgici.