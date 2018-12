“Grande Fratello Vip”, la rabbia di Ilary Blasi verso Fabrizio Corona: "Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa?"

Fuoco e fiamme durante la diretta del "Grande Fratello Vip" del 26 ottobre, quando Fabrizio Corona ha preso parte al programma per un confronto con la sua ex Silvia Provvedi. Nonostante siano passati tredici anni dallo scandalo che colpì Ilary Blasi e Francesco Totti, con cui si sarebbe sposata di lì a breve, la conduttrice non ha per nulla dimenticato e ha sfruttato la puntata per riversare addosso a Corona tutta la sua rabbia - partendo da un suo presunto divieto di non farlo partecipare al programma. La conduttrice ha detto che "non esisteva alcun veto a riguardo" e da quel momento la discussione si è alzata sempre più di tono finendo con il toccare un argomento che si pensava sepolto.



"Tu racconti le storie, le tue storie, per fare gli scoop. Prometti ad aspiranti soubrette chissà che cosa in cambio di interviste finte? Tutta Italia ha capito tutto: tu li scoop li fai e li disfi come li vuoi tu. Tu tredici anni fa hai messo su un teatrino quando mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio: ma io non ci casco. Tu non vieni qua a fare lo show: sono io a decidere quando lo show inizia e finisce. Ciao Fabrizio e buona vita!". Con queste parole la Blasi chiude il microfono a Corona, impedendogli qualunque replica. Infuriato, lui ha letteralmente distrutto il camper assegnatogli dalla produzione e pubblicato poi una serie di Instagram Stories dove ha commentato la vicenda ed esortato Ilary Blasi a prepararsi, dal momento che presto "scatenerò l'inferno".



Corona e poi tornato a far parlare di sé non per la vendetta annunciata per la sua relazione lampo con Asia Argento, da molti considerata una farsa e che sembra già essere arrivata al capolinea.