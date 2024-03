"Grande Fratello" verso la semifinale, il backstage in studio

Siamo alle battute finali di quest’edizione di "Grande Fratello".

L’appuntamento con la finale è fissato per lunedì 25 marzo su Canale 5, come ha annunciato Alfonso Signorini in studio. Accanto a lui, in questa lunga avventura, Cesara Buonamici, che ha ricoperto il ruolo di opinionista non lesinando commenti e critiche e Rebecca Staffelli che, in ogni puntata, ha raccolto i commenti del pubblico a casa.