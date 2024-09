"Grande Fratello", tra i concorrenti Tommaso Franchi e Ilaria Clemente

Dai social ufficiali del Grande Fratello vengono presentati i primi due concorrenti non famosi (Tommaso Franchi e Ilaria Clemente), che si aggiungeranno al cast dei vip già resi noti: Iago Garcia, 45 anni, è conosciuto in Italia per il ruolo di Don Olmo Mesia, il cattivissimo personaggio della serie tv "Il Segreto", l'attrice Clarissa Burt, la modella brasiliana Helena Prestes, la ballerina ed ex velina Shaila Gatta, il coreografo/ballerino Enzo Paolo Turchi, Lino Giuliano, fresco dalla partecipazione di "Temptation Island", l'attore di "Beautiful" Clayton Wesley Norcross, l'attore Luca Calvani, la cantante Jessica Morlacchi e il "trio" di "Non è la Rai" formato da Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.