Giuseppe non vede via d'uscita "Nella mia vita ho sempre messo l'amicizia davanti a qualsiasi cosa, persino all'amore. Perdere Anita vuol dire perdere un pezzo importante dei miei affetti". Paolo interviene: "Mai avrei pensato che saremmo stati qui a commentare una vostra lite". Giuseppe replica che ancora ci spera e Letizia la pensa proprio come lui: "Questo rapporto può essere ancora recuperato". "Sono molto deluso - continua Giuseppe - Ecco, se fai del bene, non torna indietro. Se Anita è matura, anzi, se davvero mi vuole bene, deve fare un passo anche lei, altrimenti vuol dire che è stata un'amicizia nata e finita qui dentro".

La reazione di Anita

Dal canto suo Anita si chiarisce con Rosy e le chiede: "Hai parlato con Peppe di me e Alessio?" ma la risposta è negativa: "A me interessa la vostra felicità, ho detto a lui di vivere ciò che lo rende felice, come te". Anita non ci sta e replica: "Non devo dare spiegazioni a nessuno, non sto facendo niente di male, non ho infranto nessuna legge morale". Anita vorrebbe vivere un po' di leggerezza dopo sei mesi in Casa. Rosy però giura di non aver detto nulla a Giuseppe: "Se Giuseppe vuole sapere qualcosa, lo chiede a me, quindi se ti chiede qualcosa, mandalo da me", tuona Anita, che chiude così la conversazione.