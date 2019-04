SEGUI IN DIRETTA 29 aprile 2019 23:54 "Grande Fratello 16", quarta puntata: eliminata Ivana Icardi Nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Barbara dʼUrso

Lunedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello 16", condotto da Barbara d’Urso. La quarta puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, confronti e sorprese. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Daniele, Erica, Francesca, Ivana, Micheal e Mila sono in nomination. Busseranno alla Porta Rossa due vecchie conoscenze del reality, Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa, concorrenti delle edizioni 7 e 11...

Barbara d'Urso ricorda subito che gli argomenti di questa puntata: la lettera della madre biologica di Serena, un richiamo ufficiale per un concorrente e l'incontro tra Ivana e il fidanzato Luis.

IL LITIGIO TRA CRISTIAN E DANIELE - Durante la settimana Cristian Imparato ha litigato dentro la Casa con Daniele Dal Moro (per via della nomination nell'ultima puntata) che gli ha rivolto vari insulti (da "Ti mangio" a "Lo bullizzo"), anche di carattere omofobo. La conduttrice interviene rivolgendosi a Daniele: "Io non amo dire le parolacce ma sono molto incazzata, sono 11 anni che porto avanti una battaglia contro l'omofobia. Tu hai usato una frasi con le quali i ragazzini vengono bullizzati". E aggiunge: "Noi non tolleriamo nessun tipo di ghettizzazione, bullizzazione e omofobia di nessun tipo". "Questo è un richiamo ufficiale da parte mia e del Grande Fratello" dice Barbara d'Urso rivolgendosi a Daniele, che intanto cerca di giustificarsi, stemperando le sue parole. Cristian appare ancora molto toccato dagli insulti ricevuti: "Non hai nemmeno il coraggio di chiedermi scusa qui, adesso".

IL FIDANZATO DI IVANA ICARDI - Il fidanzato di Ivana, il calciatore Luis Galesio, entra nella Casa per affrontare con lei quanto successo in settimana: la ragazza argentina non nasconde una simpatia per Gianmarco Onestini. E intanto Luis pochi giorni fa si è tatuato la loro immagine sul braccio. Ivana e Luis si abbracciano e si baciano appena si vedono. Il calciatore argentino ci tiene a dire: "So com'è questo gioco ma vedere quelle immagini è difficile". E poi rivolgendosi a Onestini jr: "Se avessi una fidanzata e vedessi l'abbraccio che hai dato tu a Ivana, ti assicuro che reagiresti come ho fatto io. Comunque ho visto che sei un bravo ragazzo, molto rispettoso e ti ringrazio".

L'INGRESSO DI GUENDALINA CANESSA - Guendalina Canessa è la nuova concorrente del Grande Fratello. Entra, pronta a sconvolgere i piani almeno di una inquilina della Casa, Francesca De Andrè con la quale ha dei particolari precedenti: entrambe sono state insieme a Daniele Interrante. Guendalina ha sempre accusato la De Andrè di aver rovinato e distrutto il suo matrimonio con l'ex. Il primo incontro tra le due è già pieno di scintille. "Ho sentito quello che hai detto, intanto la signorina qui presente era l'amante, ringrazio dio che da quanto non ci sono il mio rapporto con Daniele è migliorato. Dopo dodici anni torno qui". "«A me mi cercano da te scappano" ribatte la De Andrè.

ELIMINAZIONE - Arriva il momento di ufficializzare chi dovrà abbandonare la Casa, dopo le nomination della scorsa settimana: "Il pubblico a deciso che il concorrente che deve lasciare definitivamente il reality è Ivana".

KIKO' E AMBRA - Durante la scorsa puntata Ambra ha dovuto abbandonare la Casa. E ha lasciato un vuoto nel cuore di Kikò. Nei giorni scorsi lui le ha dedicato una lettera. Questa sera la ragazza entra per fargli una sorpresa. Mentre lui è freezato, Ambra gli si avvicina: "Ti volevo dire che avevi ragione: quando si esce da qui l'esperienza ti rimane dentro e non si torna indietro. Ti ho pensato tutti i giorni, mi è mancato svegliarmi e vederti nella Casa, mi è mancato parlarti con gli occhi e sentirti parlare ad alta voce e dirmi che sono bellissima. Noi due siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati, io ti ho tenuto lontano perchè tu mi hai tenuto troppo vicino". I due si salutano con un bacio appassionato.