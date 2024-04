Elisabetta Gregoraci debutta su Pornhub: lo scherzo de "Le Iene"

La showgirl è stata protagonista dello scherzo de "Le Iene": come spesso avvenuto in questa edizione, il programma di Italia 1 ha clonato la voce della vittima per inviare dei messaggi vocali ad altri vip.

Il primo messaggio vocale inviato dall'AI con la voce di Elisabetta Gregoraci è per l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: "Max, ho sognato che facevamo l'amore , ma è più facile che vinci lo scudetto. Dovesse capitare comunque sarebbe una bella partita", si sente nel messaggio vocale inviato da Gazzarrini. A Simona Ventura, invece, la finta Elisabetta Gregoraci chiede una quota per "il regalo di Flavio" (Briatore, ndr). La conduttrice però ha subito capito che dietro quel messaggio vocale c'erano "Le Iene". Un altro messaggio è indirizzato ad Adriano Galliani: "Potresti darmi 14 biglietti per Monza-Atalanta, devo fare una reunion di classe". E ancora: "Ma lì a Monza avete il buffet come a San Siro?". L'amministratore delegato del Monza ha subito accettato la richiesta prima di scoprire che si trattava di uno scherzo.



Nel frattempo, altri vip finiti nel mirino dello scherzo: Alba Parietti, Francesco Oppini, Gianluca Vacchi e molti altri. Infine, Gazzarrini organizza l'ultimo scherzo: "Ho deciso di accettare la richiesta di PornHub - sono le parole pronunciate dall'intelligenza artificiale con la voce di Gregoraci -. Mi danno un sacco di soldi per quel che resta della mia giovinezza". L'ultimo messaggio è per Flavio Briatore: "Ho bisogno della tua autorizzazione per Nathan Falco per farlo partecipare al Grande Fratello Kids, mi dai il consenso". La sentenza di Briatore è stata: "Fuori di testa".